NASA y SpaceX posponen despegue de Crew-11 por mal clima

El lanzamiento de la misión Crew-11, que transportaría a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI), fue suspendido este jueves debido a condiciones meteorológicas adversas en Cabo Cañaveral, Florida. Así lo informaron la NASA y SpaceX, quienes habían programado el despegue para las 12:09 (hora local).

Today’s launch attempt has been scrubbed due to weather. Our next Crew-11 launch attempt will be at 11:43am ET (1543 UTC) Friday, Aug. 1. Our coverage will begin at 7:35am ET (1135 UTC).