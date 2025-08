Una confusión en la tienda de Xbox relacionada con Call of Duty: Modern Warfare II y III desató polémica esta semana, luego de que ambos títulos aparecieran como gratuitos para Xbox Series X/S y PC. Aunque muchos pensaron que se trataba de una promoción oficial, Activision y Xbox aclararon más tarde que fue solo un ajuste técnico en su plataforma, lo que provocó decepción y molestia en la comunidad gamer.

La confusión se originó cuando la cuenta oficial de Call of Duty Updates anunció el 29 de julio que las entregas de Modern Warfare II y III serían removidas de Call of Duty HQ, el launcher principal del juego en consolas y PC. Esto implicaba que los jugadores deberían reinstalar ambos títulos por separado para acceder a ellos como juegos individuales.

Call of Duty: Warzone content such as MWII/MWIII operators and weapons will not be impacted by this change.