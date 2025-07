Japón emite alerta de tsunami tras sismo 8.8 en Kamchatka

Autoridades japonesas activan alerta y ordenan evacuaciones masivas en zonas costeras del Pacífico

Un sismo de magnitud 8.8, registrado frente a la península rusa de Kamchatka, desató este miércoles una alerta de tsunami en Japón, donde ya se observó la llegada de olas de hasta 40 centímetros en la isla de Hokkaido, al norte del país.

At least 4 whales have washed up along the coast of Japan, hours after 8.8 earthquake



Civilians seen on top of building in Hokkaido, Japan amid tsunami warning.



Tsunami Warning ⚠️ Russia, Alaska, Hawaii, Japan #earthquake #tsunami #Russia #Japan #Hawaii #Alaska pic.twitter.com/3BhfkszQjz