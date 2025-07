La Secretaría de Gobernación (SG) informó que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún dejará su cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el próximo 31 de agosto, tras un año y 10 meses en funciones.

Diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas habían solicitado su renuncia. Durante un foro reciente encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de la reforma a la ley en materia de desaparición y búsqueda, el colectivo Todas Somos Iguales, de la Ciudad de México y Nuevo León, criticó duramente a Reyes Sahagún:

“Carece de empatía, no es una persona que tenga sensibilidad con las familias, no está preparada para el cargo y no tiene los conocimientos básicos”, señalaron.