Los videojuegos de Rockstar Games se han caracterizado por ofrecer mundos abiertos con gran nivel de detalle, tramas complejas y personajes memorables. Títulos como Grand Theft Auto: San Andreas, GTA V y Red Dead Redemption 2 no solo fueron aclamados en su momento, sino que siguen siendo recordados años después de su lanzamiento.

De cara al estreno de GTA VI, previsto para el 26 de mayo de 2026 en Xbox Series X|S y PlayStation 5, las expectativas son altas y apuntan a que el nuevo título mantendrá la fórmula que consolidó a la compañía: protagonistas bien desarrollados y una historia envolvente.

Watch Grand Theft Auto VI Trailer 2 Now



Explore Vice City and beyond at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/6HKtk5K2b5