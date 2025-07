La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, en Palacio Nacional, informó este sábado el diplomático a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Thanks to President @Claudiashein for a great meeting with the U.S. congressional bipartisan delegation led by @RepFrenchHill. We addressed key issues for both our nations and reaffirmed our commitment to working together for the benefit of 🇺🇸 and 🇲🇽. The delegation also… pic.twitter.com/BZDAoT0ZDH