Fallece Hulk Hogan, ícono de la lucha libre, a los 71 años

Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre profesional y figura clave para el desarrollo de la WWE, murió a los 71 años en su casa de Clearwater, Florida, informó el portal TMZ.

The legendary Hulk Hogan ❤️💛 pic.twitter.com/3daG7IDznf — WWE (@WWE) July 24, 2025

Una figura clave en la historia del entretenimiento deportivo

Terry Gene Bollea, nombre real del luchador, falleció luego de enfrentar problemas de salud que lo llevaron a someterse recientemente a una cirugía de cuello. Su esposa, Sky, había negado rumores sobre un posible coma, asegurando que el estado de salud de Hogan era “fuerte”.

Desde sus inicios en los años 70, Hulk Hogan transformó el mundo de la lucha libre profesional. Su imagen —el clásico atuendo rojo y amarillo, los músculos prominentes y una personalidad carismática— lo convirtieron en el rostro de la llamada “Hulkamania”.

"Sin Hulk Hogan, es poco probable que la lucha libre profesional fuera la potencia de entretenimiento que es hoy", se destaca en la cobertura.

Fue seis veces campeón de la WWF y figura central en múltiples ediciones de WrestleMania, incluyendo la histórica tercera edición en 1987, donde enfrentó a André el Gigante ante más de 90 mil espectadores.

Inicios y ascenso a la fama

Nacido en 1953 en Georgia, hijo de un capataz y una profesora de danza, Hogan fue descubierto en 1976 por los luchadores Jack y Gerald Briscoe. Tras una difícil lesión durante su primer entrenamiento con Hiro Matsuda, regresó al ring semanas después, demostrando su determinación.

En 1983, se unió de manera permanente a la WWF, y un año más tarde ganó su primer campeonato al derrotar al Iron Sheik. Desde entonces, su figura creció hasta convertirse en un fenómeno global.

Más allá del ring

Hogan también participó en el cine, la televisión y los videojuegos. Tuvo roles en películas como Rocky III, Suburban Commando, Mr. Nanny y Thunder in Paradise. Además, protagonizó el reality show Hogan Knows Best junto a su familia.

En los años 90 se integró a la WCW, donde fundó el grupo New World Order (nWo) con Kevin Nash y Scott Hall, convirtiéndose en un heel (villano) por primera vez. Su cambio de personaje fue fundamental para el éxito temporal de la WCW frente a la WWF.

Fue inducido al Salón de la Fama de la WWE en 2005 por Sylvester Stallone.

Controversias en su vida personal

A pesar de su impacto en la industria, Hogan enfrentó varias controversias en la última etapa de su vida. En 2012, se filtró un video sexual que lo llevó a una batalla legal contra el sitio Gawker, la cual ganó con una indemnización de 31 millones de dólares.

En 2015, un audio con comentarios racistas provocó su salida temporal de la WWE. La empresa cortó relaciones con él y lo excluyó del Salón de la Fama, aunque fue reintegrado en 2018.

En 2024, su participación en la Convención Nacional Republicana en apoyo a Donald Trump generó nuevas críticas.

Un legado inmortal

A pesar de sus errores personales, la huella de Hulk Hogan en la lucha libre profesional es incuestionable. Fue pionero en llevar el deporte a niveles nunca antes alcanzados, llenando estadios, vendiendo millones en mercancía y capturando la atención de generaciones de fanáticos.

Le sobreviven sus hijos, Brooke y Nick, y su esposa (nombre no especificado en el informe original).