Moctezuma refuta a Schmitt sobre tarjetas Finabien

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, respondió este martes a las declaraciones del senador republicano Eric Schmitt, quien acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de promover mecanismos para “evadir” el nuevo impuesto a las remesas aprobado por el Congreso estadounidense.

A través de la red social X, Moctezuma defendió la propuesta del gobierno mexicano de fomentar el uso de las tarjetas de débito Finabien Paisan@, emitidas por Financiera para el Bienestar (Finabien), como una medida totalmente compatible con la legislación estadounidense.

Senator @Eric_Schmitt : Mexico and USA share and work together towards common objectives as secure borders and the disruption of transnational criminal organizations. An important lawful effort is encouraging the use of transparent, formal, regulated financial instruments in all…

Moctezuma señaló que la medida busca precisamente sustituir el envío de dinero en efectivo por instrumentos financieros regulados y rastreables, lo que permite mayor seguridad y transparencia.

Además, recordó que México y Estados Unidos mantienen una coordinación bilateral para enfrentar retos comunes, como el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. En ese marco, dijo, incentivar el uso de medios financieros formales genera beneficios concretos.

La respuesta del embajador mexicano se dio luego de que Schmitt acusara a Sheinbaum de “intentar abiertamente ayudar a sus compatriotas en EU a evitar el nuevo impuesto a las remesas”, previsto para entrar en vigor en enero de 2026. El gravamen, aprobado por el Congreso, será de:

Mexico depends on U.S. remittances. That's why their president is trying to give Mexican nationals in the U.S. guidance on how to maximize the flow of U.S. dollars into Mexico.



Their economy is inextricably tied to this cash flow. Without our economy, theirs would crumble. (2/7)