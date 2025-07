Sheinbaum anuncia inversión de 2 mil mdp en salud de Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno invertirá 2 mil millones de pesos en Tabasco durante los próximos dos a tres años para fortalecer el sistema de salud a través del programa IMSS-Bienestar.

Durante una gira por Villahermosa este sábado, Sheinbaum inauguró la ampliación del área de hemodiálisis del Hospital de Alta Especialidad “Juan Graham Casasús”, donde reafirmó su compromiso con la entidad.

“No le va a faltar nada a Tabasco, no solo porque queremos a Javier May y a todos los tabasqueños, además ya me adoptaron, soy tabasqueña”, expresó.