Rusia y Ucrania plantean tregua y canje de mil prisioneros

Representantes de Rusia y Ucrania se reunieron este viernes en Estambul, marcando su primer encuentro directo en tres años. Durante la conversación, abordaron la posibilidad de un alto al fuego y un eventual encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Volodymir Zelensky. Además, acordaron un intercambio de mil prisioneros por cada bando.

El jefe negociador ruso, Vladimir Medinski, calificó el encuentro como “satisfactorio” y expresó disposición a continuar con los contactos. Sin embargo, la delegación ucraniana señaló que Moscú presentó demandas territoriales “inaceptables”.

I addressed the European Political Community Summit. This week, we had a real chance to move toward ending the war — if only Putin hadn’t been afraid to come to Türkiye. I was there ready for a direct meeting with him to resolve all key issues. He didn’t agree to anything. pic.twitter.com/OPiiKzEE1H