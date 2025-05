Impacto leve de erupción solar se espera en la Tierra

Una enorme erupción solar registrada hace tres días alcanzó una altitud cercana al millón de kilómetros, acompañada de filamentos con una forma que astrónomos describen como “alas de pájaro”. Aunque esta eyección de masa coronal no impactará directamente a la Tierra, especialistas señalan que existe una baja probabilidad de que algunas radiaciones sí alcancen nuestro planeta.

The Earth-facing side of our Sun has been taking a bit of a nap recently, but finally did something noteworthy! Check out this gorgeous "bird wing" filament eruption today. Thus far, it looks like it will mostly miss us, but we could get the wake of the structure passing by Earth… pic.twitter.com/Eppnw2jmuB