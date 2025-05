Giro de Italia: Isaac del Toro conquista el tercer puesto

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa destacando en el Giro de Italia, tras concluir en segundo lugar la séptima etapa y escalar al tercer puesto en la clasificación general. El ganador de la etapa fue el español Juan Ayuso, mientras que Primoz Roglic asumió el liderato general.

Desarrollo de la séptima etapa

Con este resultado, Roglic se colocó la maglia rosa (jersey rosa) de líder general, con Ayuso en segundo lugar a cuatro segundos y Del Toro en tercer lugar, a nueve segundos del primer puesto.

Otros competidores destacados incluyen a:

La etapa y declaraciones

La jornada de 168 kilómetros, desde Castel di Sangro hasta Tagliacozzo, fue la más exigente hasta ahora, con cuatro ascensos de categoría y un final en subida de máxima dificultad.

Juan Ayuso, de 22 años, celebró su triunfo:

Sobre su estrategia para el sprint final, añadió:

“Sabía que sólo podía lanzar un ataque, no podía moverme varias veces. Dejé que los demás se desgastaran y cuando vi la distancia me lancé a tope hasta la meta. Esto me da mucha confianza para los próximos días”.