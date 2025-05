Trump pide a Apple fabricar en EU en lugar de India

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que pidió directamente a Apple trasladar su producción al territorio estadounidense en lugar de India, país al que la compañía planeaba mover parte de sus operaciones tras los aranceles impuestos a China.

Las declaraciones fueron hechas desde Doha, capital de Qatar, como parte de su gira por el Golfo Pérsico.

While speaking in Doha, Qatar, on Thursday, President Trump expressed his concerns over Apple's plans to build more products in India, which he says is a high-tariff nation. pic.twitter.com/hrDgojfm1i