El telescopio Webb encuentra hielo de agua a 155 años luz

El telescopio espacial James Webb ha confirmado la presencia de hielo de agua cristalina en un disco de escombros que orbita una estrella similar al Sol, ubicada a 155 años luz de la Tierra. Se trata de un hallazgo significativo, ya que este tipo de hielo es un elemento clave en los procesos de formación planetaria.

El término hielo de agua hace referencia a su composición específica, diferenciándose de otras formas de hielo presentes en el espacio, como el de dióxido de carbono (hielo seco). En 2008, el extinto telescopio Spitzer ya había insinuado la existencia de agua congelada en este sistema, pero no fue hasta ahora que el Webb logró confirmarlo.

Ice ice baby!



Webb found crystalline water ice in a debris disk around a young, Sun-like star. Scientists expected to see it in other star systems, because of its presence in our own – but haven't had sensitive enough instruments to give definitive proof until now.… pic.twitter.com/BPkmgNqv5G