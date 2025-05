Sheinbaum defiende a Marina del Pilar tras retiro de visa

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ante las críticas de sectores opositores que cuestionan su participación en las mesas de seguridad tras la revocación de su visa estadounidense.

Sheinbaum recordó que fue la propia gobernadora quien informó sobre la cancelación de su visa de turista y destacó que la embajada de Estados Unidos en México aclaró que se trata de un asunto privado.

“Ellos sostienen que es un tema privado, por ley. No es que no nos quieran dar información, sino que ese tema no se comparte porque es un asunto privado”, explicó.