Robert De Niro arremete contra Trump en apertura de Cannes

La 78ª edición del Festival de Cannes abrió este martes con un discurso político del actor Robert De Niro, un emotivo homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna y una alfombra roja repleta de figuras del cine internacional.

Robert De Niro critica a Trump y recibe Palma de Oro honorífica

Durante la ceremonia inaugural, el actor estadounidense Robert De Niro, de 81 años, recibió una Palma de Oro honorífica por su trayectoria cinematográfica. Al tomar la palabra, aprovechó el escenario para lanzar una crítica directa al expresidente Donald Trump:

"Estamos luchando encarnizadamente por la democracia", dijo De Niro.

"El arte es inclusivo, une a la gente, busca la libertad, incluye la diversidad. Por eso somos una amenaza para los autócratas y fascistas de este mundo."

El actor calificó a Trump como un “presidente filisteo” y reiteró su preocupación por los aranceles del 100% anunciados por el magnate republicano a las producciones cinematográficas extranjeras.

De Niro fue ovacionado de pie por el público del Palacio de los Festivales, al recibir el galardón de manos de Leonardo DiCaprio.

Trayectoria de De Niro

Nació en agosto de 1943 en Nueva York, hijo de padres migrantes y artistas.

Comenzó su carrera actoral a los 16 años en teatro.

Debutó en el cine con The Wedding Party (1969) y Mamá sangrienta (1970).

Ganó su primer Oscar como actor de reparto en El Padrino II (1974), interpretando al joven Vito Corleone.

Obtuvo una segunda estatuilla por El toro salvaje (1981), bajo la dirección de Martin Scorsese.

Su colaboración con cineastas como Scorsese y Coppola consolidó una carrera llena de personajes intensos y complejos.

Homenaje a Fatima Hassouna

La presidenta del jurado, Juliette Binoche, rindió homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna, fallecida en Gaza junto a gran parte de su familia poco después de que el documental Put Your Soul on Your Hand and Walk, en el que participaba, fuera seleccionado en la sección ACID del festival:

✊️🇵🇸Un día después de q el documental de Fatma Hassouna fuera seleccionado para el festival de Canne, fue asesinada por el FDI



La presidenta del jurado Juliette Binoche le rindió homenaje tras 1 carta firmada por más de 380 cineastas, condenando el gen0cidio del FDI en Gaza pic.twitter.com/jluxNl1Xn4 — aapayés (@aapayes) May 14, 2025

"Fatima debería estar aquí, entre nosotros. El arte permanece. Es el testimonio poderoso de nuestros sueños", expresó Binoche.

"El viento del dolor es hoy tan violento, se lleva por delante a los más débiles."

Carta contra la guerra en Gaza

Previo a la gala inaugural, más de 380 personalidades del cine firmaron una carta abierta denunciando la guerra en Gaza. Entre los firmantes destacan Pedro Almodóvar, Susan Sarandon, Richard Gere, Alfonso Cuarón, Javier Bardem y Costa-Gavras.

"¿De qué sirve nuestro oficio si no es para aprender de la historia (...) si no estamos presentes para proteger las voces oprimidas?", cuestiona la misiva.

Nuevas reglas en la alfombra roja

Los organizadores anunciaron nuevas normas de decoro para la alfombra roja y otros espacios del festival:

Prohibida la desnudez

Restricción de vestimentas voluminosas, como vestidos con colas largas que dificulten el paso o la ocupación de asientos

Quienes no respeten las reglas no podrán acceder a las escaleras del Palacio.

Celebridades y estrenos

La ceremonia contó con la presencia de figuras como Quentin Tarantino, quien declaró oficialmente inaugurado el festival, así como Heidi Klum, Eva Longoria, Julia Garner y Rossy de Palma.

Este año, el festival abrirá con el estreno fuera de competición de la octava, y posiblemente última, entrega de Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise.

La Palma de Oro se entregará el sábado 24 de mayo a una de las 22 películas en competencia.