Carlo Ancelotti se va del club como el entrenador más laureado de su historia y asegura que su ciclo ha llegado a su fin sin frustraciones.

El entrenador italiano Carlo Ancelotti valoró el cierre de su etapa al frente del Real Madrid, un ciclo que considera exitoso y del que se despide con gratitud. En conferencia de prensa, el ahora futuro seleccionador de Brasil afirmó que no se arrepiente de nada y destacó que ha dado lo mejor de sí mismo durante sus años en el banquillo merengue.

Ancelotti dejó claro que su salida no obedece a una falta de respaldo institucional, sino a un cierre natural de ciclo:

“Nunca he sentido que el Real Madrid no me quería. Siempre me ha mostrado cariño. No podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. El club necesita un nuevo impulso. Mil gracias a este equipo y a este club. Seré aficionado del Real Madrid para toda la vida”.