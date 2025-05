Carlos Alcaraz (número 3 del ranking ATP) se impuso este miércoles al británico Jack Draper (número 5) por doble 6-4 y se clasificó a las semifinales del Masters 1000 de Roma. Con este resultado, el español recuperará el segundo lugar del ranking, superando a Alexander Zverev, y será segundo cabeza de serie en Roland Garros.

Carlos Alcaraz turning defense to attack against Jack Draper in Rome.



Great movement.



Gorgeous forehand down the line passing shot to win the point.



So good. 🇪🇸



