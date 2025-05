El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó al empresario y youtuber estadounidense MrBeast la grabación de un video en zonas arqueológicas protegidas como Calakmul, Balankanché y Chichén Itzá. El contenido, de casi 16 minutos y publicado en YouTube bajo el título Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo, muestra al influencer accediendo a áreas restringidas al público, lo cual ha desatado una fuerte polémica.

La indignación proviene del acceso privilegiado que se le otorgó al creador de contenido, quien aparece explorando recintos que ni siquiera investigadores, aún cumpliendo los trámites establecidos, pueden visitar con facilidad. Su actitud en el video, donde se jacta de poder entrar a sitios prohibidos y realiza afirmaciones como:

ha sido percibida como una falta de respeto tanto al patrimonio como a los especialistas que dedican su vida al estudio y conservación de estos espacios.

El permiso, según explicó la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, fue concedido a solicitud del gobierno de Campeche y la Secretaría de Turismo federal con el argumento de promover Calakmul entre el público joven. Sin embargo, el material dista mucho de tener un carácter educativo o científico. Se trata más bien de un espectáculo superficial que recurre al sensacionalismo y a la simulación, como fue el caso del supuesto descenso de un helicóptero en una pirámide —un montaje digital— y la presentación de una “máscara funeraria” que resultó ser de plástico.

“Este no es un video científico. Es de divulgación. No tiene mucha información”,

declaró Velázquez Morlet, quien también afirmó que el video buscaba atraer a audiencias que no consumen contenidos académicos.