La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar, durante 15 días, la frontera a las exportaciones de ganado en pie provenientes de México. La medida fue tomada en respuesta a la presencia del gusano barrenador, una plaga que afecta al ganado, pero que —según la mandataria— ha sido debidamente atendida por el gobierno mexicano.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó la medida como “injusta” y aseguró que México ha entregado toda la información necesaria a las autoridades estadounidenses sobre las acciones emprendidas para contener la plaga:

La presidenta señaló que el gusano barrenador generalmente ingresa por la frontera sur del país y que ya se están reforzando las labores de vigilancia y control.

Sheinbaum criticó que decisiones de esta magnitud dependan de funcionarios específicos del gobierno estadounidense, como la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins:

“México no es piñata de nadie. Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay subordinación. No podemos estar dependiendo cada día de lo que se diga en la Casa Blanca.”