EU revoca visas a Marina del Pilar y su esposo sin cargos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reveló que el gobierno de los Estados Unidos revocó su visa de no inmigrante, así como la de su esposo, Carlos Torres Torres, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer motivos oficiales ni exista señalamiento legal alguno en su contra.

La mandataria morenista informó del hecho durante la madrugada del domingo a través de un comunicado y publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter). En su mensaje, explicó que la medida fue primero aplicada a su esposo y, poco después, también a ella.

Ávila Olmeda expresó su respaldo total a su pareja, al asegurar que su apoyo no es solo personal, sino también moral y político:

Carlos Torres, actual coordinador honorario de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos en Tijuana, confirmó la revocación de sus visas por parte de autoridades consulares estadounidenses, la cual, enfatizó, no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de ninguna autoridad, ni en México ni en Estados Unidos.

Aseguró que su conciencia está tranquila y que confía en que la situación se resolverá favorablemente. Añadió que ya está en contacto con un especialista en derecho migratorio internacional para iniciar un proceso de revisión o, en su caso, realizar una nueva solicitud.

Marina del Pilar subrayó que este episodio se da en un momento de relaciones binacionales delicadas, por lo que llamó a la templanza y la cordura:

El hecho marca un precedente inédito: es la primera vez que una gobernadora en funciones de Baja California pierde su visa estadounidense, lo que genera incertidumbre sobre posibles implicaciones operativas o diplomáticas entre autoridades fronterizas.

Marina del Pilar Avila, the governor of Mexico's Baja California state, announced on Sunday that she and her husband, Carlos Torres, had been informed of the United States' consular measure. https://t.co/J6xxt1qPX6