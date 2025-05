Así es el BYD e7, el sedán eléctrico más barato del mundo

El fabricante chino BYD ha dado un nuevo paso en la carrera por liderar el mercado de autos eléctricos asequibles. Esta semana presentó en China el nuevo BYD e7, un sedán completamente eléctrico que ya comenzó a distribuirse en concesionarios del país asiático.

Diseño similar al Model 3, pero con un enfoque distinto

Con una longitud de 4.7 metros, el e7 compite en tamaño directamente con el Tesla Model 3, pero su objetivo es diferente. Mientras Tesla se mantiene como una marca premium, BYD apunta a un sector más amplio del mercado: jóvenes, flotillas de taxis eléctricos y consumidores que buscan tecnología funcional sin pagar precios elevados.

BYD's latest low-cost EV hits dealerships: Meet the new e7 https://t.co/uwtQ14vLFI by @EVPeteJohnson