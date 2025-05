EU cierra frontera al ganado por gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que Estados Unidos suspendió por 15 días la importación de ganado en pie, caballos y bisontes vivos provenientes de México, como parte de una revisión a la estrategia bilateral contra el gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax).

La titular del Departamento de Agricultura estadounidense, Brooke L. Rollins, notificó la decisión al secretario mexicano Julio Berdegué, quien expresó su desacuerdo con la medida, aunque confió en que pronto se alcanzará un nuevo acuerdo.

🚨Due to the threat of New World Screwworm I am announcing the suspension of live cattle, horse, & bison imports through U.S. southern border ports of entry effective immediately.



The last time this devastating pest invaded America, it took 30 years for our cattle industry to…