Tigres no pasa del empate ante Necaxa en cuartos de final

Los Tigres de la UANL no consiguen recuperar el nivel futbolístico que los llevó a dominar la Liga MX por más de una década. En la ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2025, el equipo felino empató 0-0 ante Necaxa en un partido que se extendió hasta el minuto 105. El resultado evidencia la falta de variantes ofensivas, una característica que definió al equipo en años recientes.

Polémica arbitral

El encuentro estuvo marcado por la controversia, especialmente por una jugada dentro del área de Necaxa durante el tiempo de compensación. Ozziel Herrera, defensor de los Rayos, pudo haber cometido una mano que el árbitro no sancionó como penalti a favor del equipo de Aguascalientes. Esta decisión desató la inconformidad de los jugadores y la afición, quienes, al finalizar la jugada, entonaron un grito homofóbico tras un despeje de Nahuel Guzmán.

¿MANO?… SÍ. 🔍



¿SANCIONABLE con PENAL para @ClubNecaxa?… NO. 🚫



📝⚽🇲🇽



➖ El balón REBOTA primero en la pierna de Ozziel Herrera, y luego va a la mano del jugador de @TigresOficial.



🖋️ NO HAY movimiento adicional del brazo.



🖥️ Acción CIRCUNSTANCIAL… NO PENAL.



⬇️🏟️🥅 pic.twitter.com/yd2deILfcJ