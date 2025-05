La elección del cardenal Robert Francis Prevost como nuevo pontífice ha generado una ola de reacciones a nivel global. De raíces estadounidenses y peruanas, León XIV es el primer Papa nacido en Estados Unidos y con estrechos vínculos con Perú.

Trump celebra la elección de un Papa estadounidense

El expresidente Donald Trump fue uno de los primeros en pronunciarse, destacando el origen del nuevo líder religioso:

“Es el primer Papa estadunidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país!”

La reacción contrastó con las declaraciones hechas días antes por su ex asesor Steve Bannon, quien calificó al cardenal Prevost como “uno de los más progresistas” entre los papables.

"Congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement, and what a Great Honor for our Country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment!"… pic.twitter.com/q6kNcSOqAT — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2025

Reacciones en América Latina

Líderes de izquierda y derecha en la región también se sumaron a las felicitaciones:

Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): Deseó que León XIV continúe el legado de Francisco.

Deseó que León XIV continúe el legado de Francisco. Gustavo Petro (Colombia): Señaló: “Ojalá sea el gran líder de los pueblos migrantes”.

Señaló: “Ojalá sea el gran líder de los pueblos migrantes”. Javier Milei (Argentina): Llamó al Papa a defender “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO.

No más palabras Sr. Juez.

Fin. pic.twitter.com/vcck2yyrn9 — Javier Milei (@JMilei) May 8, 2025

Cristina Fernández de Kirchner (Argentina): Celebró que el nuevo pontífice recordara con afecto a Francisco y hablara en español.

En Perú, el país también celebra la elección, aunque no sin matices. La presidenta Dina Boluarte afirmó:

“El Papa es peruano. Dios ama a Perú”.

La presidenta Dina Boluarte, en nombre del Gobierno y del pueblo del Perú, saluda fraternalmente a su santidad León XIV, nuevo papa de la Iglesia católica.

🇵🇪 Su elección llena de orgullo y esperanza a nuestra nación, que fue su casa, su misión y su fe.

🙏 Que su pontificado sea… pic.twitter.com/hUfwqMrQFr — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 8, 2025

Sin embargo, el ahora Papa había criticado en su momento la represión que Boluarte encabezó tras el golpe contra Pedro Castillo en 2022, la cual dejó más de 50 muertos. También se expresó Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori —condenado por crímenes de lesa humanidad—, a quien Prevost había instado a pedir perdón a sus víctimas.

Estados Unidos: orgullo nacional y llamados a la oración

Además de Trump, otros líderes estadounidenses expresaron su entusiasmo:

Marco Rubio , secretario de Estado, aseguró que él y su esposa Jeanette están orando por el nuevo Papa.

, secretario de Estado, aseguró que él y su esposa Jeanette están orando por el nuevo Papa. Joe Biden y Barack Obama, expresidentes demócratas, lo felicitaron destacando su origen en Chicago, llamándolo “León XIV de Illinois” y “conciudadano de Chicago”, respectivamente.

Michelle and I send our congratulations to a fellow Chicagoan, His Holiness Pope Leo XIV. This is a historic day for the United States, and we will pray for him as he begins the sacred work of leading the Catholic Church and setting an example for so many, regardless of faith. — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2025

Reacciones internacionales: entre la esperanza y los llamados a la paz

Desde otras regiones, también hubo pronunciamientos importantes:

Isaac Herzog , presidente de Israel, expresó su intención de mejorar las relaciones entre su país y la Santa Sede.

, presidente de Israel, expresó su intención de mejorar las relaciones entre su país y la Santa Sede. Benjamin Netanyahu , primer ministro israelí, pidió al Papa que “construya puentes y fomente el entendimiento entre religiones y pueblos”.

, primer ministro israelí, pidió al Papa que “construya puentes y fomente el entendimiento entre religiones y pueblos”. Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, y el movimiento Hamas, solicitaron por separado que León XIV continúe con los esfuerzos de Francisco en la defensa del pueblo palestino y el cese del genocidio en Gaza.

ONU: llamado a un liderazgo global humanista

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó la importancia de la figura del nuevo pontífice:

“El mundo necesita voces fuertes que apuesten por la paz, la justicia social, la dignidad humana y la compasión”.

My heartfelt congratulations to His Holiness Pope Leo XIV and Catholics around the world.



Our world is in need of the strongest voices for peace, social justice, human dignity & compassion.



I look forward to building on the long legacy of cooperation between the @UN and the… — António Guterres (@antonioguterres) May 8, 2025

Agregó que espera que León XIV siga el legado de Francisco en favor de un mundo solidario, reconciliado y sostenible.