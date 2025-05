León XIV es el nuevo Papa

Vaticano, 8 de mayo – El Cardenal Protodiácono Dominique Mamberti anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la elección del nuevo Papa con la tradicional frase en latín:

Seguido por el anuncio oficial:

“El Eminentísimo y Reverendísimo Señor Robert Francis Prevost, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, quien ha tomado el nombre de León XIV.”

I announce to you a great joy;

we have a Pope:

The Most Eminent and Most Reverend Lord,

Lord Robert Francis

Cardinal of the Holy Roman Church Prevost

who has taken the name Leo XIV.



