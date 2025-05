Gabriela Ramos, aspirante a la dirección general de la Unesco para el periodo 2026-2029, no fue propuesta directamente por el gobierno mexicano, pero sí cuenta con su respaldo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ramos, nacida en Michoacán, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Harvard Kennedy School. Desde 2020, se desempeña como Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, donde ha liderado iniciativas clave como la adopción de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, el Foro Global contra el Racismo y la Discriminación, y el fortalecimiento del Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales.

Actualmente, forma parte de la terna final para suceder a la francesa Audrey Azoulay al frente de la Unesco, junto al egipcio Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz y el congoleño Firmin Edouard Matoko.

