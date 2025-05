México, firme ante posibles cambios en el T-MEC: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México está preparado para cualquier escenario ante el anuncio del expresidente de EU, Donald Trump, de revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No obstante, aseguró que hasta ahora no hay señales de que el acuerdo vaya a desaparecer, ya que continúan las conversaciones con las áreas de Hacienda y Comercio en el marco del tratado.

Sheinbaum destacó que existe una coordinación estrecha con el sector empresarial para evaluar las condiciones de exportación e importación dentro del llamado Plan México. Explicó que actualmente hay dos vías de intercambio comercial con EU y Canadá: una mediante el T-MEC y otra bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que opera bajo la cláusula de “nación más favorecida”.

El T-MEC establece reglas de origen más estrictas, como el requisito de que al menos el 70% de los insumos de un producto deben producirse en América del Norte. Este es uno de los puntos que Trump ha señalado como parte de su intención de revisión.

“Sí vemos que Estados Unidos quiere conservar el T-MEC, con sus cambios, pero quiere conservar. Eso nos da mucha confianza y tenemos muy buen diálogo, en particular en temas comerciales. No creemos que vaya a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer es esta integración económica y eso lo defienden las empresas estadunidenses que tienen muchas inversiones en México y en Canadá”, señaló Sheinbaum.