Humo negro en el Vaticano: sin papa tras primera votación

El humo negro que emergió la noche del miércoles desde la chimenea de la Capilla Sixtina indicó que la primera votación del cónclave no fue concluyente. La señal confirmó que, al menos por ahora, los 133 cardenales electores no lograron un consenso sobre quién será el nuevo líder de la Iglesia Católica.

Miles de fieles se congregaron en la Plaza de San Pedro para observar el momento en que saliera humo del conducto instalado en el tejado de la capilla, al cierre de una jornada cargada de simbolismo y tradición. Sin embargo, el humo tardó más de lo previsto en aparecer: más de tres horas después del inicio del cónclave, una demora superior a la registrada en 2013.

Black smoke emerged from the chimney over the Sistine Chapel at 21:00 on Wednesday evening, signalling that a first ballot has been held at the conclave and has concluded without the election of a Pope. https://t.co/hlmAJdskTO pic.twitter.com/AKxuUbDK2g

El resultado no sorprendió. En los tiempos modernos, nunca se ha elegido a un pontífice en la primera jornada de deliberaciones.

La primera jornada incluyó una sola votación. A partir del jueves, los cardenales podrán emitir hasta cuatro votos diarios hasta que uno de los aspirantes alcance la mayoría requerida: al menos dos tercios, es decir, 89 votos en esta ocasión.

Por la noche, los electores permanecen aislados en casas de huéspedes del Vaticano, sin contacto con el mundo exterior. Las papeletas, mezcladas con sustancias químicas, seguirán siendo quemadas para producir el característico humo: negro si no hay resultado; blanco si se elige al nuevo papa.

Antes del inicio del cónclave, los cardenales participaron en una misa en la Basílica de San Pedro. Durante su homilía, el cardenal Giovanni Battista Re instó a sus colegas a priorizar el bien de la Iglesia y de la humanidad sobre cualquier interés personal. Luego, en un ritual que se remonta a la Edad Media, los 133 cardenales caminaron hacia la Capilla Sixtina para prestar juramento de secreto perpetuo bajo el imponente fresco del Juicio Final de Miguel Ángel. La tradicional orden “Extra omnes!” fue pronunciada para pedir que todos los no participantes abandonaran el recinto antes del cierre de puertas.

'Extra omnes', 'everyone out'.



The doors of the Sistine Chapel close with this proclamation, and all non-essential personnel exit.



Now that they have left, Cardinal Raniero Cantalamessa will deliver a meditation, inviting the cardinals into a space of prayer and discernment… pic.twitter.com/tY5jrtqvGi