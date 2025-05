Ford subirá precios de autos hechos en México por impacto de aranceles

Ford Motor incrementará los precios de tres de sus modelos ensamblados en México, como respuesta a los aranceles impuestos por el presidente de EU, Donald Trump. Esta medida posiciona a la compañía como una de las primeras grandes automotrices en ajustar sus tarifas tras el endurecimiento comercial.

Los modelos afectados serán el SUV eléctrico Mustang Mach-E, la camioneta Maverick y el Bronco Sport, cuyos precios aumentarán hasta 2 mil dólares en ciertos casos, según un aviso interno enviado a concesionarios, al que tuvo acceso Reuters.

Ford informó recientemente que los aranceles representarían un costo adicional de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares hasta 2025, aunque espera reducir esa carga en mil millones. Por su parte, General Motors estimó que enfrentará un impacto de entre 4 mil y 5 mil millones de dólares, pero confía en compensar hasta un 30 % de ese monto.

Un portavoz de Ford precisó que los aumentos aplicarán solo para vehículos fabricados después del 2 de mayo, los cuales llegarán a concesionarios hacia finales de junio. Además, explicó:

También aclaró:

A pesar del anuncio, las acciones de Ford apenas retrocedían menos de un 1 % en las operaciones matutinas. La empresa también mantiene un programa de descuentos vigente durante el fin de semana del 4 de julio.

La industria automotriz enfrenta semanas de incertidumbre desde que se anunciaron los nuevos aranceles. Muchas compañías han tenido que revisar sus previsiones, modificar sus cadenas de producción o incluso suspender operaciones en algunas plantas.

Ante la presión del sector, Trump decidió flexibilizar los aranceles a piezas automotrices extranjeras, otorgando créditos por producción nacional para evitar la doble imposición. No obstante, se mantiene un gravamen del 25 % sobre unos 8 millones de vehículos importados anualmente.

