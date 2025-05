TikTok anunció que invertirá 1.000 millones de euros en la construcción de un centro de datos en Finlandia, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad de los datos en Europa, luego de ser multada por la Unión Europea.

La semana pasada, la UE sancionó a la plataforma con 530 millones de euros por transferir datos de usuarios europeos a China sin las garantías necesarias para evitar accesos por parte del gobierno de ese país. TikTok, propiedad del conglomerado chino ByteDance, informó que apelará la decisión.

El nuevo centro de datos estará ubicado en Kuvala, en el sureste de Finlandia, y forma parte del proyecto “Clover”, que contempla una inversión total de 12.000 millones de euros para proteger los datos de sus 175 millones de usuarios europeos.

TikTok destacó que eligió Finlandia por su infraestructura digital, energía limpia, buenas prácticas en gobernanza de datos y talento tecnológico.

