Este miércoles por la tarde dará inicio en la Capilla Sixtina el cónclave en el que 133 cardenales menores de 80 años votarán para elegir al sucesor del papa Francisco, fallecido el mes pasado. La elección se llevará a cabo bajo estrictas medidas de aislamiento y seguridad.

Desde el martes, los cardenales comenzaron a registrarse en dos residencias del Vaticano, donde permanecerán completamente incomunicados mientras dure el proceso. Durante este periodo:

Gendarmes vaticanos y guardias suizos de civil escoltarán los traslados entre la residencia y la Capilla Sixtina. Los ayudantes del cónclave —sacerdotes, cocineros, choferes y otros— han prestado juramento de guardar secreto perpetuo. Romperlo implicaría la excomunión automática.

Aunque algunos nombres han circulado, no hay consenso sobre quién podría ser el próximo líder de la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles.

Las posturas dentro del colegio cardenalicio varían: algunos buscan continuar con la línea reformista y abierta del papa Francisco, mientras otros desean un regreso a posturas más tradicionales.

Este será el cónclave con mayor diversidad geográfica en los 2.000 años de historia de la Iglesia, con cardenales de 70 países.

En contraste, los 53 cardenales europeos suelen votar en función de preferencias personales o nacionales.

Los técnicos del Vaticano trabajan desde hace días para convertir la Capilla Sixtina en una especie de búnker sagrado:

Durante el último cónclave, en 2013, se usó una jaula de Faraday para evitar filtraciones. Además, este miércoles se apagarán las torres de telefonía móvil del Vaticano a las 15:00 horas, según una notificación oficial.

Los cardenales podrán votar hasta cuatro veces al día. La chimenea instalada en la Capilla Sixtina enviará señales al exterior:

El próximo pontífice será el número 267 en la historia de la Iglesia católica.

Some shots from two important rooms tied to the election of a new Pope: the Sistine Chapel, now prepared for the conclave, and the "Room of Tears", a small room next to the Sistine Chapel where the Pope dons the white papal vestments for the first time. pic.twitter.com/i1dtRq6i5l