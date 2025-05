El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en la red social X una fotografía suya celebrando el 5 de mayo durante su primer mandato, aludiendo a ese momento como “tan maravilloso hoy hace nueve años”.

La imagen, originalmente publicada en 2016, muestra a Trump con una cazuela de comida mexicana y el mensaje: “¡Feliz Cinco de Mayo! Los mejores tacos se preparan en Trump Tower Grill. ¡Me encantan los hispanos!”. En aquella ocasión, también replicó la publicación en Facebook, destacando que se encontraba en la Torre Trump.

This was so wonderful, 9 years ago today! https://t.co/1jDZHObj5T