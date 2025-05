Sheinbaum: diálogo directo con Trump, sin confrontar

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mantiene una buena relación y comunicación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rechazó entablar un intercambio de declaraciones a través de los medios.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum evitó responder a los recientes señalamientos del mandatario estadounidense, quien afirmó que la presidenta mexicana tiene miedo a los cárteles y por ello rechazó el envío de tropas estadounidenses a México para combatir al narcotráfico.

“No quisiera que fuera por declaraciones… ¿para qué generar un desencuentro?”, dijo Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema. Recordó que en una conversación previa, Trump le propuso mandar tropas a México para “ayudar”, pero ella respondió:

La mandataria negó que dicha propuesta haya sido un amago, como publicó The Wall Street Journal, y subrayó que el diálogo entre ambos gobiernos continúa de forma normal, con acuerdos en algunos temas y diferencias en otros.

