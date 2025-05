Con una misa solemne en la Basílica de San Pedro, el Vaticano cerró este domingo los Novendiales, los nueve días de luto decretados tras la muerte del papa Francisco, quien falleció el 21 de abril a los 88 años.

At the ninth and final Novemdiale Mass for Pope Francis, Cardinal Protodeacon Dominique Mamberti recalls that Peter’s mission is love expressed through service to the Church and all humanity.https://t.co/3RbdD2FKQK