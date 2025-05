Marchan en CU a 8 años del feminicidio de Lesvy Rivera

Familiares, amigas, estudiantes y activistas marcharon en Ciudad Universitaria (CU) para recordar a Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017, y exigir justicia para otras mujeres de la UNAM víctimas de feminicidio o desaparición.

La caminata partió de la caseta telefónica donde fue hallado el cuerpo de Lesvy, ubicada cerca del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el lugar colocaron flores, fotografías y mensajes para honrar su memoria.

“Este sistema de justicia no lo es para todas y todos”

Araceli Osorio, madre de Lesvy, denunció que a pesar de que han pasado ocho años, no hay una sentencia definitiva contra Jorge Luis González Hernández, ex pareja de su hija y trabajador universitario al momento del crimen.

“Se le dictó una sentencia de 45 años, luego aumentada a 52 años y seis meses tras una apelación. Pero él aún tiene recursos jurídicos y económicos para seguir apelando, buscando que se reduzca la pena o incluso evadir la justicia”, afirmó.

Araceli también criticó la ineficiencia del sistema judicial:

“Son ocho años en que hemos evidenciado que este sistema de justicia no lo es para todas y todos. Ocho años que seguimos reclamando una sentencia justa, pero sobre todo, la no repetición de estos actos basados en la desigualdad y la discriminación.”

“¡Nos faltan ellas!”

Durante la marcha, también se exigió justicia por otras integrantes de la comunidad universitaria que han sido asesinadas o desaparecidas. Entre ellas:

Aideé Mendoza Jerónimo , estudiante del CCH Oriente, fallecida en abril de 2019 tras recibir un disparo mientras tomaba clases.

, estudiante del CCH Oriente, fallecida en abril de 2019 tras recibir un disparo mientras tomaba clases. Cinthia Manrique Miranda, estudiante de posgrado, hallada sin vida el pasado 15 de abril tras haber sido reportada como desaparecida.

“¡No, no, no, no es un hecho aislado, los feminicidios, son crímenes de Estado!” y “¡No estamos todas, nos faltan ellas!”, gritaron las y los manifestantes.

Pase de lista frente a Rectoría

Al llegar a la explanada frente a la Torre de Rectoría, se realizó un acto de memoria con un pase de lista de 28 mujeres estudiantes, egresadas, tesistas y profesoras que han sido asesinadas o desaparecidas desde los años 70 hasta hoy.

“Estamos haciendo esta caminata por la memoria de todas aquellas que estaban en las aulas, que deberían haber egresado, que no aparecieron y que fueron encontradas por sus familiares, amigos o amigas”, expresó una de las manifestantes.

Omisiones de la UNAM ante la violencia de género

Durante la movilización, también se señalaron las deficiencias en los mecanismos de atención de la UNAM frente a casos de violencia de género. Las manifestantes denunciaron omisiones institucionales y vacíos en la legislación universitaria que impiden que estas agresiones sean atendidas con la urgencia y seriedad que requieren.

El recorrido concluyó en la Facultad de Economía, donde estudiaba Cinthia Manrique. Allí se instaló un memorial con flores, veladoras y fotografías de ella y de todas las que ya no están.