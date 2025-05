Take-Two retrasa lanzamiento de GTA VI hasta mayo de 2026

Take-Two Interactive anunció este viernes que el esperado videojuego Grand Theft Auto VI será lanzado el 26 de mayo de 2026, lo que supone un retraso respecto a la fecha originalmente prevista para el otoño de 2025. La noticia provocó una caída del 8% en las acciones de la compañía.

Desarrollado por Rockstar Games, el título es considerado la joya de la corona del portafolio de Take-Two, ya que representa una parte clave de sus ingresos. Wall Street ya había incorporado su estreno a las proyecciones financieras de la empresa.

Grand Theft Auto VI Is Now Coming May 26, 2026.

We don't want to disappoint our community.

Thank You!

