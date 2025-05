Error de salto deja fuera a Olvera y Celaya en Pekín

Los mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya, medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, fueron descalificados en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, que se celebra en Pekín, China, luego de cometer un error en su última ejecución.

En la sexta y última ronda, la dupla realizó un salto distinto al que habían registrado en su lista oficial de clavados. Aunque tenían programado un clavado de dos y media vueltas hacia el frente con un giro, ejecutaron uno de dos giros.

Los jueces detectaron el cambio y calificaron la ejecución con cero, bajo el concepto de “salto fallido”, lo que los relegó al último lugar de la competencia.

Hasta antes del error, Olvera y Celaya sumaban 332.40 puntos y se encontraban en la pelea por la medalla de bronce. Su participación venía respaldada por buenos resultados en etapas previas:

Según las reglas de World Aquatics, los atletas deben entregar su lista oficial de clavados 24 horas antes de la competencia.

Cualquier modificación no autorizada se considera un fallo, y el salto se califica automáticamente con cero.

Los mexicanos quedaron fuera de las medallas. El podio quedó conformado de la siguiente manera:

La entrenadora Ma Jin presentó una protesta por la calificación, pero fue rechazada y la decisión de los jueces se mantuvo.

