La actividad física regular entre los 45 y 65 años está asociada con una menor acumulación de la proteína beta amiloide en el cerebro, clave en el desarrollo del alzhéimer, según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), ambos en España.

🏋️Increasing physical activity between the ages of 45 and 65 could help prevent Alzheimer's disease, while inactivity may be detrimental to brain health.



📄That's the main conclusion of a new study led by #ISGlobal and @BarcelonaBeta.



