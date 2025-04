Trump impone arancel del 104% a productos chinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza de imponer un arancel del 104% a los productos chinos, además de adelantar que los productos farmacéuticos serán los siguientes en ser gravados. Esta decisión llega después de que Pekín tomara represalias por los aranceles previos impuestos por Washington.

Desde que regresó al poder el 20 de enero, Trump había aplicado un arancel inicial del 20% a los productos chinos. La semana pasada, anunció un aumento adicional de 34%, lo que elevó el total a 54%. Sin embargo, ante las represalias de China, Trump decidió imponer un nuevo arancel del 50%, lo que llevó el total a un 104%, que entró en vigor hoy.

White House Press Secretary says 104% additional tariffs went into effect at noon eastern time because China has not removed it's retaliation. The 104% additional tariff will be collected starting tomorrow April 9th. #trade #Tariffs #POTUS #china

En respuesta, China implementará un impuesto del 34% a los productos estadounidenses, el cual comenzará a aplicarse este jueves.

Trump, en un discurso ante el Comité Nacional Republicano, expresó que China quiere llegar a un acuerdo sobre los aranceles, pero mientras eso no ocurra, Estados Unidos seguirá cobrando un 104% de tarifas. Según el mandatario, “los aranceles estarán en vigor hasta que lleguen a un acuerdo con nosotros”.

El presidente también arremetió contra los críticos de los aranceles, llamándolos “sinvergüenzas y estafadores”. En su discurso, adelantó que los productos farmacéuticos serán los próximos en ser gravados.

Por otro lado, el secretario de Finanzas, Scott Bessent, indicó que cerca de 70 países han contactado a la administración de Trump para discutir los aranceles. Sin embargo, el gobierno estadounidense aseguró que no cambiará su enfoque arancelario en el corto plazo y que se busca avanzar hacia una economía centrada en la producción real de bienes y servicios.

