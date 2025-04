El videojuego Astro Bot se coronó este martes en la 21ª edición de los premios BAFTA de videojuegos, llevándose cinco máscaras doradas, incluyendo la de mejor juego. La gala también destacó al título español Neva, que sorprendió al ganar en la categoría de mejor logro artístico.

Desarrollado por Asobi, el equipo interno de Sony, Astro Bot se destaca por su innovador enfoque al romper la cuarta pared, presentando a una nave de PlayStation 5 que se estrella en un planeta desértico. El juego sigue a una mascota que debe rescatar a 300 pequeños robots atrapados en diferentes niveles. Además, Astro Bot fue nombrado Juego del Año en los Game Awards de diciembre y se llevó BAFTA en cinco de las siete categorías en las que estuvo nominado, incluyendo mejor juego de animación, mejor juego familiar, mejor diseño y mejor logro en audio.

Por su parte, el equipo español Nómada Studio sorprendió con Neva, que se llevó la máscara dorada en la categoría de mejor logro artístico. Neva narra la historia de Alba, una joven acompañada de un cachorro de lobo, que atraviesa un mundo 2D que se desmorona a su alrededor. Adrián Cuevas, uno de los fundadores de Nómada Studio, expresó su sorpresa al recibir el BAFTA y destacó que estos premios reflejan que los videojuegos son una forma de arte.

We're so excited to finally share with you the story of the unbreakable bond between Alba and Neva, and their journey to find a new home.



