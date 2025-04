Jarren Durán, jardinero mexicano de los Medias Rojas de Boston, reveló que vivió un periodo crítico de salud mental que lo llevó a intentar suicidarse, dos años antes de ser elegido al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas en 2024.

La confesión aparece en el cuarto episodio de The Clubhouse: A Year With the Red Sox, una serie documental de ocho partes que se estrena este lunes en Netflix. El capítulo aborda su ascenso desde las ligas menores hasta su debut en las Grandes Ligas en 2021, así como las dificultades que enfrentó al adaptarse a un entorno altamente competitivo y sometido a una constante presión mediática.

Durán, de 28 años, fue seleccionado en la séptima ronda del draft de 2018 y rápidamente se convirtió en uno de los prospectos más prometedores de la organización. Sin embargo, tras llegar al primer equipo, las expectativas y las críticas de algunos aficionados y medios lo afectaron profundamente.

“Se siente como si el mundo se te viniera encima”, recuerda Durán en el documental, al hablar sobre el impacto emocional que le causó perder partidos o no rendir al nivel esperado.

El pelotero también denunció que algunos fanáticos cruzaban la línea al burlarse de su salud mental y lo llamaban “débil”, lo que agravó su sensación de soledad y desesperanza. Explicó que llegó a un punto en el que ya no quería seguir en el equipo ni en la vida misma.

Ante esta revelación, la organización de los Medias Rojas expresó su respaldo al jugador. El presidente del equipo, Sam Kennedy, calificó su decisión de compartir su historia como un acto de valentía y un mensaje esperanzador para quienes atraviesan situaciones similares. También el mánager Alex Cora afirmó que ha estado al tanto de su situación desde hace tiempo y que ha procurado brindarle apoyo personal.

Durán representó a México en el Clásico Mundial de Beisbol y actualmente es una pieza clave en la alineación de los Medias Rojas. Aunque no tuvo un juego destacado este domingo —al conectar sólo dos imparables—, su presencia sigue siendo fundamental para el equipo, que cayó 2-6 ante los Azulejos de Toronto.

Otros resultados de la jornada:

Padres 5-4 Atléticos de Oakland

Piratas 8-4 Cardenales de San Luis

Nacionales 6-4 Dodgers de Los Ángeles

Mets 2-0 Marlines de Miami

Cachorros 7-0 Rangers de Texas

Orioles 5-1 Diamondbacks de Arizona