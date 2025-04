Una niña de tres años, quien fue reportada como el primer caso de contagio por influenza aviar A (H5N1) en México, falleció debido a una “falla múltiple orgánica” tras complicaciones de la enfermedad, informaron autoridades estatales.

El contagio de la niña, quien residía en Durango, fue confirmado por la Secretaría de Salud federal la semana pasada. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado cómo se produjo el contagio ni se han registrado nuevos casos en el país.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron a la población acudir al médico si presentaban síntomas como fiebre, conjuntivitis, tos, ardor de garganta, escurrimiento nasal, dificultad para respirar, dolor de cabeza, vómito, diarrea, sangrado o alteraciones de la conciencia tras haber tenido contacto con aves o animales enfermos o muertos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que la gripe aviar H5N1 ha alcanzado una escala “sin precedentes”, provocando la muerte de millones de aves y afectando también a diversas especies de mamíferos en todo el mundo.

#DidYouKnow? There are nearly 1 400 chicken breeds worldwide. 🐔



🐓 Understanding and maintaining the diversity of animal #GeneticResources is essential to ensure sustainable agricultural development for #FoodSecurity and nutrition.



Learn more 👉 https://t.co/MvqRZglT3l