La hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, arremetió contra Estados Unidos y sus aliados asiáticos por mantener lo que calificó como una “fantasía” de desnuclearización en la península coreana, dejando en claro que Pyongyang no renunciará a su arsenal nuclear bajo ninguna circunstancia.

En una declaración difundida por medios estatales, Kim —considerada una de las figuras más poderosas del régimen y pieza clave en la política exterior norcoreana— respondió a la reciente reunión entre los jefes diplomáticos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, donde se reafirmó el objetivo compartido de presionar por una desnuclearización total del país.

Kim subrayó que la estrategia nuclear de Corea del Norte está “protegida constitucionalmente” y que cualquier intento de forzar una discusión sobre el desarme no solo es inviable, sino que representa un acto hostil contra la soberanía nacional.

The DPRK has declared its status as a 'nuclear weapons state' irreversible, citing it as a response to perceived threats. Kim Yo Jong emphasized that their nuclear deterrent is non-negotiable amidst international pressure. The ongoing tensions highlight … https://t.co/Tc9mnW3zL7