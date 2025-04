Semana Santa se ha convertido en una de las temporadas más esperadas para viajar y disfrutar en familia, pero también es una época de alto riesgo en línea. Los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de la actividad digital durante estas fechas para lanzar campañas de phishing y robar información personal y financiera.

Según un informe reciente de la firma de ciberseguridad Kaspersky, en 2024 ha crecido la creación de sitios web falsos que suplantan a aerolíneas y plataformas de hospedaje reconocidas. Estos sitios engañan a los usuarios para que ingresen sus credenciales, a menudo combinando elementos visuales de diversas marcas para parecer legítimos.

El problema se ve agravado por la falta de conciencia. Un estudio de Kaspersky muestra que el 13% de los mexicanos no sabe cómo identificar una página web falsa, y el 8% no verifica la seguridad de las URLs antes de hacer compras en línea.

Locker ransomware doesn’t steal your data—it steals your entire device. Once it strikes, you’re locked out for good. Here’s how to stop it. ⚠️#CyberSecurity #Ransomware #DigitalSecurity #OnlineSafety pic.twitter.com/idYtNpID12