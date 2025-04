Nintendo anunció que suspenderá de forma indefinida las preventas de su nueva consola Switch 2 en Estados Unidos debido a la incertidumbre generada por los recientes aranceles impuestos por el presidente Donald Trump sobre componentes tecnológicos, muchos de ellos fabricados en Asia.

La firma japonesa había previsto abrir los pedidos anticipados el próximo 9 de abril, pero decidió pausar el proceso para “evaluar el posible impacto de los aranceles y las condiciones cambiantes del mercado”, según explicó en un comunicado.

Dive into a new Free Roam mode in Mario Kart World! 🌊



Day 2 of Nintendo Treehouse: Live | Nintendo Switch 2 continues: https://t.co/v6v1dVbSFe pic.twitter.com/SneH0ysS1V