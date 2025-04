Guillermo “Memo” del Bosque, reconocido productor de televisión, falleció a los 64 años tras una intensa y prolongada lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada a través de un emotivo mensaje póstumo publicado en sus redes sociales, donde el propio Del Bosque dejó unas palabras escritas antes de su partida:

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más.”