Medio siglo de Microsoft y un futuro con Copilot

Microsoft celebró este viernes su 50 aniversario con un evento en su sede en Redmond, al que asistieron empleados, exempleados y figuras clave de la empresa, como su cofundador Bill Gates. Durante su discurso, Gates afirmó que con los recientes avances en inteligencia artificial, la compañía está “al borde de algo aún más profundo que lo logrado en los primeros 50 años”.

50 years of Microsoft. 🎉 As we approach the next 50, we look forward to new innovations, challenges, and possibilities. The future is built by those who dare to dream and create. Here's to the makers! #Microsoft50 pic.twitter.com/PVw3i2nJRN