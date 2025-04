La empresa biotecnológica estadounidense Colossal Biosciences afirma haber logrado la primera desextinción de un animal: el lobo gigante (Canis dirus), una especie que desapareció hace más de 10 mil años. Según la compañía, el proceso comenzó con la reconstrucción del genoma de este antiguo cánido, tras lo cual editaron células de lobo gris para hacerlas coincidir con el ADN del extinto animal.

El resultado: tres cachorros —llamados Rómulo, Remo y Khaleesi— nacieron gracias a perras comunes que actuaron como vientres sustitutos. Los ejemplares se encuentran actualmente en una reserva animal cuya ubicación se mantiene en secreto para protegerlos de la atención pública, informó la revista Time.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH