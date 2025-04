Basura se acumula en Birmingham por huelga de recolectores

Una huelga de recolectores de basura ha provocado una crisis de residuos en Birmingham, la segunda ciudad más grande del Reino Unido, donde la basura se ha acumulado durante un mes. Las bolsas negras cubren las aceras, emiten malos olores y atraen plagas. Algunos residentes aseguran haber visto ratas “del tamaño de gatos” entre los desechos.

